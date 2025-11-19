Geleceğin liderleri ödüllendirildi

İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri geleceğin liderlerinin seçildiği "30 Altı 30" töreninde bir araya geldi.

Giriş: 19 Kasım 2025 Çarşamba

MURAT ÖZYEĞİN 

SELİN GEÇİT, PELİN AKIN ÖZALP

ÖMÜR TAN 

ÖMER ARAS

AYŞE BURÇAK GÜVEN 

EBRU ÖZDEMİR

AHMET ÇALIK 

ERDAL AKSOY

DİLEK HANİF

ZEHRA GÜNEŞ, MURAT ÖZYEĞİN 

GENEL

Geleceğin liderleri ödüllendirildi

İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri geleceğin liderlerinin seçildiği "30 Altı 30" töreninde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Parker'a Altın Küre'de onur ödülü...

'Sex and the City' yıldızı Sarah Jessica Parker, 2026 Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Carol Burnett Ödülü'nü alacak.
Geleceğin liderleri ödüllendirildi

İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri geleceğin liderlerinin seçildiği “30 Altı 30” töreninde bir araya geldi.
Sanatseverler “RE:FORM” sergisinde...

Sanat tutkunu ünlü isimler, on yedi yeni nesil sanatçının üretimlerinden oluşan “RE:FORM” sergisini ziyaret etti.
Rafael bebek Boğaz'da...

Yaklaşık bir ay önce anne olan Ayşe Boyner, eşi Metin Anter ve oğulları Rafael Rumi ile birlikte ilk kez obkektiflere yansıdı.
Governors Ödülleri sahiplerini buldu

Sinemanın usta isimleri 16. Governors Ödülleri'nin sahibi olurken davetliler etkileyici kırmızı halı görünümleriyle öne çıktılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.