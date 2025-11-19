Sanat tutkunu ünlü isimler, on yedi yeni nesil sanatçının üretimlerinden oluşan "RE:FORM" sergisini ziyaret etti.
Giriş: 19 Kasım 2025 Çarşamba
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
FERİDE ÇELİK
ARZU KAPROL
İNCİ AKSOY
ZEYNEP GERMEN
GENEL
GENEL
GENEL
Sanatseverler “RE:FORM” sergisinde...
Sanat tutkunu ünlü isimler, on yedi yeni nesil sanatçının üretimlerinden oluşan "RE:FORM" sergisini ziyaret etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.