Müzede jazz gecesi...

Elgiz Müzesi’nde Geleneksel Jazz Gecesi, sanat ve müzik ile gerçekleşti. Bu özel gecede, 17. Teras Sergisi: “Terastan Yansıyanlar” kapsamında eserleri sergilenen sanatçılar, koleksiyonerler ve sanatseverlerle bir araya geldi. Gecenin amacı; sergi toplanmadan heykelleri koleksiyonerlerle buluşturmaktı. Elgiz Müzesi sanat projelerinin yararına düzenlediği bu etkinlikle çağdaş sanata verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Davetliler, eserleri yakından inceleme ve sanatçılarla diyalog kurma imkânı buldu. Sahnede, Latin jazz sanatçısı Solanche ve orkestrası performansıyla izleyicileri büyülerken; Merih Ermakastar ise saksofonuyla jazzın enerjisini mekâna taşıdı. Elgiz Müzesi’nin Geleneksel Jazz Gecesi ile yaza unutulmaz bir veda yapıldı. 2001 yılında kurulan Elgiz Müzesi, Türkiye’nin ilk özel çağdaş sanat koleksiyon müzesidir. Ulusal ve uluslararası sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan müze; konserler, söyleşiler ve atölyeler gibi etkinliklerle kültürel yaşamı zenginleştirmeyi hedeflemektedir.