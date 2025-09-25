Davetler

Sanat İstanbul'da...

Contemporary İstanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanat tutkunu misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Giriş: 25 Eylül 2025 Perşembe
Sanat İstanbul'da...

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla sanat severleri ağırlamaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Allan Hakko, Pelin Uluksar, Çiğdem Kamer, Alara Koçibey, Edvina Sponza, Neslihan Sabancı, Necmettin Eliyeşil-Maria Eliyeşil, Emel Ayaydın gibi isimler, DG Art Gallery & Projects'ın eserlerini inceledi. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Yönetim Kuurlu Başkanı Suzan Sabancı iş ve sanat dünyasındaki misafirleriyle tek tek ilgilenirken, eserler hakkında konuştular.

Onur AYDIN

Contemporary İstanbul çağdaş sanat DG Art Gallery & Projects

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sanat İstanbul'da...

Contemporary İstanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanat tutkunu misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Güncel Boyner 70 yaşında...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, 70. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Jet Set Rihanna, üçüncü kez anne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Güncel Kosifler'in Contemporary turu...

Dostlarıyla birlikte sanat dolu bir gün geçiren Evelize ve Hilal Kosif, Contemporary Istanbul'u ziyaret ettiler.
Davetler Sanat dolu gala gecesi...

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 20. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul gala davetinde bir araya geldiler.
Davetler 20. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti.
Güncel Eserlerini Contemporary'de sergiledi...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin, sanat eserlerini Contemporary İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Caddeler Sabancı, kamerasıyla caddeye indi

İş insanı Ali Sabancı, önceki gün Bebek'te kamerasıyla çekim yaparken objektiflere yansıdı.

Jet Set 'Ülkemi tanıyamıyorum'

Angelina Jolie, ABD'deki ifade özgürlüğü tartışmalarına dâhil olarak; "Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum" çıkışında bulundu

Tatil Hanımların deniz keyfi...

Sezonu Bodrum'da kapatan ünlü hanımlar, gün boyu denize girdikten sonra şezlongda güneş banyosu yaptılar.
Güncel 'Bir şey oluyor ve hayat duruyor'

İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, kazanın ardından ilk kez konuştu.
Güncel Sabancı'dan yalıda davet...

Demsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, yakın dostlarına ve ailesine yalısında özel bir yemek daveti verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.