Sanat İstanbul'da...

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla sanat severleri ağırlamaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Allan Hakko, Pelin Uluksar, Çiğdem Kamer, Alara Koçibey, Edvina Sponza, Neslihan Sabancı, Necmettin Eliyeşil-Maria Eliyeşil, Emel Ayaydın gibi isimler, DG Art Gallery & Projects'ın eserlerini inceledi. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Yönetim Kuurlu Başkanı Suzan Sabancı iş ve sanat dünyasındaki misafirleriyle tek tek ilgilenirken, eserler hakkında konuştular.

Onur AYDIN