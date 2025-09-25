Sanat İstanbul'da...

Contemporary İstanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanat tutkunu misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Giriş: 25 Eylül 2025 Perşembe

AKADEMİSYEN, YAZAR HASAN BÜLENT KAHRAMAN VE RABİA GÜRELİ, AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK İLE CONTEMPORARY ISTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK CONTEMPORARY ISTANBUL'U ZİYARET ETTİ.

ALLAN HAKKO VE SEVGİLİSİ PELİN ULUKSAR İLE BİRLİKTE SANAT TURUNDAYDI...

NESLİHAN SABANCI CONTEMPORARY'NİN İKİNCİ GÜNÜNDE GALERİYİ GEZDİ.

EREN MOROVA VE SEVGİLİSİ ALARA KOÇİBEY BİRLİKTE CONTEMPORARY İSTANBUL'DA...

ALARA KOÇİBEY

NECMETTİN-MARIA ELİYEŞİL 

RIFAT ELHADEF 

ÇİĞDEM KAMER, SİMAY KAMER GEDİKLİ

EMEL-NEJDET AYAYDIN

ESRA TOMSİN, EDVİNA SPONZA

DİDEM, LARA KURDOĞLU

MERVE MERMER

MERİH TURAN 

DURSUN GÜNDOĞDU

YASEMİN MİRAS, DURSUN, ARZU GÜNDOĞDU

ARZU GÜNDOĞDU

ZEYNEP GERMEN 

Kosifler'in Contemporary turu...

Dostlarıyla birlikte sanat dolu bir gün geçiren Evelize ve Hilal Kosif, Contemporary Istanbul'u ziyaret ettiler.
Boyner 70 yaşında...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, 70. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Eserlerini Contemporary'de sergiledi...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin, sanat eserlerini Contemporary İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

