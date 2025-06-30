İş, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen 99. Gazi Koşusu'nu büyük bir heyecanla izlediler.
Giriş: 30 Haziran 2025 Pazartesi
AHMET ÇELİK
AZİZ YILDIRIM
AZİZ YILDIRIM
SERDAR ADALI
HACER-ONUR PALA
CEREN HATİPOĞLU
AHMET ÇELİK
Gazi Koşusu'na yoğun ilgi...
İş, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen 99. Gazi Koşusu'nu büyük bir heyecanla izlediler.
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