Gazi Koşusu'na yoğun ilgi...

İş, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen 99. Gazi Koşusu'nu büyük bir heyecanla izlediler.

Giriş: 30 Haziran 2025 Pazartesi

AHMET ÇELİK 

AZİZ YILDIRIM

AZİZ YILDIRIM

SERDAR ADALI 

HACER-ONUR PALA 

CEREN HATİPOĞLU

AHMET ÇELİK 

Gazi Koşusu'na yoğun ilgi...

İş, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen 99. Gazi Koşusu'nu büyük bir heyecanla izlediler.

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