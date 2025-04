Bir Can Bir Candır Derneği’nden özel davet

Sokak hayvanlarına umut olmak için yola çıkan Bir Can Bir Candır Derneği, Tersane İstanbul’da özel bir gala gecesi düzenledi. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, barınma ihyacındaki can dostlarımız için inşa edilecek yeni yuvalar ve rehabilitasyon projelerine aktarıldı. Kurulduğu günden bu yana yüzlerce sokak hayvanına şefkat eli uzatan dernek, bu özel geceyle farkındalığı artırmayı ve daha fazla gönüllü desteği harekete geçirmeyi hedefliyor. Gecede ChrisLe’s iş birliğiyle gerçekleşen müzayedede; Gülsün Karamustafa, Halil Alkandere, Füsun Onur, Elif Uras ve Volkan Aslan’ın bu geceye özel olarak ürettiği ve derneğe bağışladığı eserler sanatseverlerle buluştu. Elde edilecek gelir, sokak hayvanları için yeni yaşam alanları kurulmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın bu geceye özel tasarladığı “pal kolyesi” de açık artırmaya sunuldu. Gecede Bir Can Bir Candır Derneği Başkanı Derin Mermerci; “Her can değerlidir” inancıyla çıktığımız bu yolda, sokak hayvanlarına yalnızca geçici değil; sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmak istiyoruz. Gala gecemiz, bu amacımıza ulaşmak için çok önemli bir adım olacak. Hayallerimizdeki güvenli limanı birlikte inşa edeceğiz. GeçLğimiz günlerde, uzun süredir aradığımız ve sonunda hepimizin içine sinen yaşam alanımızı bulduk. Desteklerinizle, kurtardığımız can dostlarımıza sağlıklı, huzurlu ve sürdürülebilir bir hayat sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Onur AYDIN