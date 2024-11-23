Davetler

Bir davet 200 dilek...

Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish) 25. yılında düzenlediği organizasyonla riskli hastalıklarla mücadele eden 200 çocuğun dileklerini gerçekleştirdi.

Giriş: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Bir davet 200 dilek...

Her yıl yüzlerce çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürerek onlara umut ışığı olan ve yaşama daha sıkı bağlanma gücü veren Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 25. yılını 22 Kasım akşamı The Peninsula Istanbul’da kutladı. Alarko Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği 25. Yıl Galası’na katılan bağışçılar ve derneğe gönül vermiş misafirler, küçükadımlarla başlayan, zamanla toplumda yarattığı etki ve bilinirlik ile 25 yıl içinde büyük bir değişim ve gelişim kaydeden derneğin ilham veren tarihine ve umut dolu başarılarına tanıklık ettiler. Anlamlı geceye iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim gelerek destek oldu. 2000 yılında Carole Hakko önderliğinde kurulan ve 2009 yılından itibaren Make A Wish (MAW) Uluslararası Vakfı’nın Türkiye temsilcisi olarak faaliyet gösteren Make- A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 3-18 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştiriyor.

Onur AYDIN

Make-A-Wish Bir Dilek Tut Derneği

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