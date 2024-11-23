Bir Dilek Tut Derneği 25. yılını kutladı

25 yıl boyunca riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirerek umut ışığı olan Bir Dilek Tut Derneği, düzenlediği özel gala gecesiyle 25. yılında kalplere dokunmaya devam etti.

Giriş: 23 Kasım 2024 Cumartesi

DALİA, NİV-ROMİNA GARİH, JEFF HAKKO, DEMET GÜNGÖR, ALLAN HAKKO VE SEVGİLİĞİ SELİN YAĞCIOĞLU ANLAMLI GECEDE BİR ARAYA GELDİLER.

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI BİR DİLEK TUT DERNEĞİNİN 25. YIL KUTLAMALARINA KATILDI

ALLAN HAKKO SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE DAVETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU, DEMET GÜNGÖR, JEFF HAKKO

BERRAK VE NEZİH BARUT ÇİFTİ ANLAMLI GECEDE YERLERİNİ ALMIŞTI.

DEMET GÜNGÖR VE JEFF HAKKO GECENİN ÖZEL KONUKLARI ARASINDAYDI...

NİV-ROMİNA GARİH

SANEM VE RALF TEZMAN ETKİNLİĞİN ÖZEL DAVETLİLERİNDENDİ...

DALİA GARİH GECEYE KATILARAK DERNEĞE DESTEK OLDU

IRMAK-KAZIM KÖSEOĞLU ÇİFTİ 25. YIL KUTLAMASINDA...

PİA HAKKO YEŞİL VE ANNESİ BETTINA MACHLER ANLAMLI DAVETE BİRLİKTE KATILMIŞLARDI

ROKSİ-İZZET GARİH

SANEM TEZMAN GECEDE ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYORDU

SERCAN GECE, AZER POLAT

VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ

JONATHAN-BELİZ KROOKE

Bir Dilek Tut Derneği 25. yılını kutladı

25 yıl boyunca riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirerek umut ışığı olan Bir Dilek Tut Derneği, düzenlediği özel gala gecesiyle 25. yılında kalplere dokunmaya devam etti.

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