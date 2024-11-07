Davetler

Modaseverleri buluşturan defile...

Modacı Mert Aslan, FW24/25 koleksiyonunu özel bir defile ile tanıttı.

Giriş: 07 Kasım 2024 Perşembe
Modaseverleri buluşturan defile...

Moda dünyasında yenilikçi ve zarif tasarımlarıyla dikkat çeken adL Night Zoom x Mert Aslan, yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı "Night Zoom Mert Aslan FW24/25" defilesi ile yine moda severleri büyüledi. Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ve Kreatif Direktör Mert Aslan'ın öncülüğünde hazırlanan bu özel koleksiyon, The Peninsula İstanbul’un büyüleyici atmosferinde sergilendi. Göz alıcı detayların güçlü bir stil ve zaman ötesi bir perspektifle yeniden yorumlandığı koleksiyon, moda severlerden tam not aldı. Bu unutulmaz gece, tasarımın ve yaratıcılığın harmanlandığı bir atmosferde davetlilere eşsiz anlar sundu. The Peninsula İstanbul’un zarif atmosferinde gerçekleşen adL NightZoom Mert Aslan defilesi, sadece koleksiyonun gücüyle değil, aynı zamanda davetlilere sunduğu görsel şölenle de dikkat çekti. Mert Aslan’ın 21. Sezonlarını sergiledikleri bu özel defileye; Feryal Gülman, Hande Sezer, Zeynep Üstünel, Neşe Gönül gibi moda, iş, cemiyet ve sanat dünyasından önemli isimlerde şahitlik etti.

Onur AYDIN


Mert Aslan koleksiyon FW24/25

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