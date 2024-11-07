Modacı Mert Aslan, FW24/25 koleksiyonunu özel bir defile ile tanıttı.
Giriş: 07 Kasım 2024 Perşembe
MODA TUTKUNU FERYAL GÜLMAN, MERT ASLAN DEFİLESİNDE YENİ KOLEKSİYONU İZLEDİ.
ZEHRA IŞIK, MERT ASLAN
ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN NEŞE GÖNÜL, DEFİLEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ.
HANDE SEZER SİYAH ŞIKLIĞIYLA DEFİLEDE YERİNİ ALDI
ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL
FÜSUN KURAN
Modaseverleri buluşturan defile...
Modacı Mert Aslan, FW24/25 koleksiyonunu özel bir defile ile tanıttı.
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