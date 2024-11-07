Modaseverleri buluşturan defile...

Modacı Mert Aslan, FW24/25 koleksiyonunu özel bir defile ile tanıttı.

Giriş: 07 Kasım 2024 Perşembe

MODA TUTKUNU FERYAL GÜLMAN, MERT ASLAN DEFİLESİNDE YENİ KOLEKSİYONU İZLEDİ.

ZEHRA IŞIK, MERT ASLAN

ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN NEŞE GÖNÜL, DEFİLEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ.

HANDE SEZER SİYAH ŞIKLIĞIYLA DEFİLEDE YERİNİ ALDI

ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL

FÜSUN KURAN

Modaseverleri buluşturan defile...

Modacı Mert Aslan, FW24/25 koleksiyonunu özel bir defile ile tanıttı.

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