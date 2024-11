Depremzedeler için golfçüler sahaya indi

Golf dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası’nın (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, İstanbul'da Riva MVK Golf Sahası ve İstanbul Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Golf tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği bu organizasyon, Türkiye'nin elit golf oyuncularını bir araya getirirken, turnuvanın kazananı Bülent Özgür ve Murat Bayrak oldu. Kazanan ikili, her ülkeden finalistlerinin katılımıyla İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi’nde özel bir kutlama yemeğine katılmaya hak kazandı. Spor ve sosyal sorumluluğu bir arada sunan turnuva, yalnızca golf tutkunları değil, aynı zamanda yardımseverler için de anlamlı bir buluşma noktası oldu. Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve ülkemizde Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen Turnuva programında Loft Art sanatçılarının bağışladığı eserlerin açık arttırması yapıldı. Açık arttırmadan elde edilen gelir 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na deprem bölgesindeki şehirlerden öğrenci kazandırılması çalışmalarına da kaynak oldu.

“HEM PRESTİJLİ BİR GOL TURNUVASI, HEM DE GENÇLERE YÖNELİK KAYNAK”

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, İstanbul’da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası Türkiye ayağının, yalnızca Türkiye’nin en prestijli golf etkinliklerinden biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesine de katkı sağladığına dikkat çekti. Özalp sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada, The Duke of Edinburgh Cup turnuvasının Türkiye ayağında bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, TİKAV’ın uluslararası projelerinden biri olan ve gençlerin bireysel gelişimine odaklanan The Duke of Edinburgh’s International Award programı kapsamında düzenlenen bir fon toplama etkinliği. 136 ülkede uygulanan bu programın Türkiye temsilcisi olarak, gençlerimizi beceri, fiziksel gelişim ve toplumsal hizmet alanlarında destekliyoruz. Bu turnuvada, hem bireylerin gelişimine katkı sağlarken hem de elde edilen tüm geliri depremzedelere aktarmak gibi değerli bir amaca hizmet ediyoruz. Program kapsamında ödül alan gençlerimiz, İngiltere’de Windsor Kalesi'nde Prens’in katıldığı özel bir etkinlikte onurlandırılacaklar. TİKAV olarak bu tür projeleri uzun vadede sürdürmek ve daha fazla gence ulaşmak en büyük hedefimiz. Bu inançla, daha nice gençlere ulaşmak ve onların hayat yolculuklarında destek olmak için buradayız.”