Golf dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençlere destek olmak için İstanbul'da düzenlendi.
Giriş: 31 Ekim 2024 Perşembe
AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN, TİKAV YÖNETİM KURULU ÜYESİ PELİN AKIN ÖZALP
TİKAV YÖNETİM KURULU ÜYESİ PELİN AKIN ÖZALP, MURAT BAYRAK, BÜLENT ÖZGÜR, SIMON BENHAMOU
TİKAV YÖNETİM KURULU ÜYESİ PELİN AKIN ÖZALP
GENEL
Depremzedeler için golfçüler sahaya indi
Golf dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençlere destek olmak için İstanbul'da düzenlendi.
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