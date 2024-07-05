Davetler

Thaddaeus Ropac’dan ‘Persona’ sergisi...

Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac işbirliğiyle hayat geçirdiği "Persona" sergisiyle Bodrum'da kapılarını açtı.

Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma
Thaddaeus Ropac’dan ‘Persona’ sergisi...

Bodrum Loft, her yıl olduğu gibi bu yaz da tatilcilere sadece eşsiz bir tatil deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya standartlarında bir sanat şöleni yaşatıyor. Modern mimarisi, benzersiz atmosferi ve seçkin restoranları ile tanınan Bodrum Loft, Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac işbirliğiyle hayat geçirdiği "Persona" sergisi kapılarını açtı. “Persona” sergisi için Bodrum Loft’da düzenlenen açılış kokteyline iş, cemiyet, kültür, sanat camiasının önemli isimleri katıldı. Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’un Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft, modern mimarisi, benzersiz atmosferi ve seçkin restoranlarının yanı sıra her yıl önemli sanat etkinliklerine yaptığı ev sahipliği ile de tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda Almanya merkezli KÖNİG Galerie ve Fransa merkezli Perrotin galerisi ile düzenlediği sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Bodrum Loft, bu yıl ise Avrupa’nın önde gelen bir başka galerisi Thaddaeus Ropac ile işbirliği yaparak "Persona" sergisini sanatsevereler ile buluşturuyor. 4 Temmuz - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında açık kalacak ve küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği “Persona” sergisi etkinlik, sanat ve tatil tutkunlarını bir araya getirirken, doğanın içinde sanatla buluşmanın eşsiz deneyimini sunuyor.

Hakan YAĞCI

Thaddaeus Ropac Persona sergi

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