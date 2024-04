Alışveriş ve söyleşi etkinliği...

Brands and More, geçtiğimiz gün Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da gerçekleştirdiği Hawaiian Tropic Alışveriş Davetinde çok sayıda ünlü ismi ağırladı. TOÇEV yararına gerçekleşen davet çocukların eğitimine de katkı sağlayacak. Aslı Özdemir organizasyonuyla ve Özge Özler Real Estate katkılarıyla gerçekleşen bahar alışverişi davetinde birbirinden renkli şovlar, çok sayıda markalar ve keyifli söyleşiler ziyaretçilerle buluştu. 10. yılını kutlayan Brands and More'un kurucusu Aslı Özdemir pastayı Derin Mermerci ile birlikte keserek, 10. yılını kutladı. Derin Mermerci, Ebru Uygun'un gerçekleştirdiği söyleşilerle ziyaretçiler dolu dolu bir gün geçirdiler. Davete katılanlar arasında; Ender Mermerci, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Neslihan Sabancı, Murat Aslan, Öznur Yakın, Yelda Güral vardı.

Hakan YAĞCI