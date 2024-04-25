TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU, ZEYNEP TÜRKKAN, ASLI KOHEN
NESLİHAN SABANCI HEM ALIŞVERİŞ YAPIP HEMDE SÖYLEŞİYE KATILDI.
YELDA GÜRAL
ASLI-VOLKAN ÖZDEMİR
KADRİYE OLGAR
TUBA ARGUN ELVER
GENEL
GENEL
Alışveriş ve söyleşi etkinliği...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları bahar alışverişi davetinde bir araya gelerek keyifli söyleşilere katıldılar.
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