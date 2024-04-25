Alışveriş ve söyleşi etkinliği...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları bahar alışverişi davetinde bir araya gelerek keyifli söyleşilere katıldılar.

Giriş: 25 Nisan 2024 Perşembe

DERİN MERMERCİ ETKİNLİKTE KONUŞMACI OLDU. 

EBRU UYGUN FESTİVALDE KONUŞMACI OLARAK KATILARAK ASLI ÖZDEMİR'E DESTEK OLDU.

ENDER MERMERCİ KIZI DERİN MERMERCİ'Yİ ETKİNLİKTE YALNIZ BIRAKMADI.

TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU, ZEYNEP TÜRKKAN, ASLI KOHEN

NESLİHAN SABANCI HEM ALIŞVERİŞ YAPIP HEMDE SÖYLEŞİYE KATILDI.

YELDA GÜRAL

ASLI-VOLKAN ÖZDEMİR

KADRİYE OLGAR

TUBA ARGUN ELVER

GENEL

GENEL

Alışveriş ve söyleşi etkinliği...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları bahar alışverişi davetinde bir araya gelerek keyifli söyleşilere katıldılar.

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