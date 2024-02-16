Davetler

Zaferin Rengi'ne özel gala...

Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ile yapımcı, yönetmen Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Giriş: 16 Şubat 2024 Cuma
Zaferin Rengi'ne özel gala...

Sezonun merakla beklenen ‘Zaferin Rengi’ filminin galası geçtiğimiz akşam, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve filmin yapımcısı ve yönetmeni Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Filmin oyuncuları; Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar’ın hazır bulunduğu gala, iş, sanat, spor ve medya dünyasının yanı sıra cemiyetten de Tilda-Erol Tezman, Ronit Gülcan, Esra Tümen, Raif Dinçkök, Melda-Sinan Kosif gibi pek çok ünlü ismi ağırlandı. Filmin gösterimi öncesi hoş geldiniz konuşmasını Nejat İşler ile yapan filmin yapımcı ve yönetmeni Abdullah Oğuz sahneye gecenin ev sahipliğini paylaştığı Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Ali Koç’u davet etti. Ali Koç yaptığı konuşmasında; ‘Bu güzel akşamda, hepimiz aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk. Filmin her dakikasında; İyi ki bu milletin evlatlarıyız, iyi ki bu vatanın emrindeyiz diye düşüneceğinizden eminim. Bu film, Türk milletinin, İstanbul’un işgali sırasında, vatanı için mücadele ederken yaşadıklarını ilmek ilmek anlatan bir kilometre taşıdır. Bu filmi kadın erkek, genç yaşlı herkes izlemeli. Fenerbahçeli olsun olmasın bu filmi izleyen herkes; Ülkesinin ve milletinin geçmişiyle gurur duyup, bugünlere ne fedakarlıklarla geldiğimizi derinden hissedip, bu vatanın yarınlarına, bu milletin geleceğine daha da inançla, daha da güçlü bağlarla sarılacak.’ İfadelerini kullandı.

Onur AYDIN

Abdullah Oğuz Ali Koç Atatürk Kültür Merkezi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Zaferin Rengi'ne özel gala...

Zaferin Rengi filminin galası geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ile yapımcı, yönetmen Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Davetler Görkemli gala gecesi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen Zaferin Rengi filminin galası için bir araya geldiler.

Magazin Hattı Los Angeles dönüşü İstanbul'da alışveriş

Mimar Merve Mermer, Los Angeles'ta oğlunu kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz günlerde ülkemize döndü. Merve Hanım, ilk iş oğluyla alışverişe çıktı
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...

Güncel Erçel'den romantik paylaşım

Oyuncu Hande Erçel, uzun süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile fotoğraflarını yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutladı.

Davetler Moda tutkunları açılışta...

Tasarımcı Banu Bora ve iç mimar Rezzan Benardete ilk mağazalarını açarak moda tutkunlarını ağırladılar.
Güncel 30. yaşa duygusal kutlama

Bettina Machler, oğlu Can Hakko'nun 30. yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Davetler İstanbul'da “Umut Denemesi” sergisi...

Ressam Kojo Marfo’nun küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği 'Umut Denemesi' sergisi ilk kez İstanbul’da açılarak sanatseverleri ağırladı.

Güncel Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
Caddeler İş dünyası Bebek'te...

İş ve cemiyet hayatının tanınmışm iş insanlarınan Zafer Yıldırım ve Kazım-Irmak Köseoğlu çifti Bebek'te objektfilere yansıdılar.
Magazin Hattı Dağda müzik ve eğlence...

Kayakseverler Uludağ’da gelenekselleşen kış etkinliğinde buluşuyor...
Güncel Dostlarıyla yeni yaşını kutladı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman dostlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.