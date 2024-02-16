Zaferin Rengi'ne özel gala...

Sezonun merakla beklenen ‘Zaferin Rengi’ filminin galası geçtiğimiz akşam, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve filmin yapımcısı ve yönetmeni Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Filmin oyuncuları; Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar’ın hazır bulunduğu gala, iş, sanat, spor ve medya dünyasının yanı sıra cemiyetten de Tilda-Erol Tezman, Ronit Gülcan, Esra Tümen, Raif Dinçkök, Melda-Sinan Kosif gibi pek çok ünlü ismi ağırlandı. Filmin gösterimi öncesi hoş geldiniz konuşmasını Nejat İşler ile yapan filmin yapımcı ve yönetmeni Abdullah Oğuz sahneye gecenin ev sahipliğini paylaştığı Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Ali Koç’u davet etti. Ali Koç yaptığı konuşmasında; ‘Bu güzel akşamda, hepimiz aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk. Filmin her dakikasında; İyi ki bu milletin evlatlarıyız, iyi ki bu vatanın emrindeyiz diye düşüneceğinizden eminim. Bu film, Türk milletinin, İstanbul’un işgali sırasında, vatanı için mücadele ederken yaşadıklarını ilmek ilmek anlatan bir kilometre taşıdır. Bu filmi kadın erkek, genç yaşlı herkes izlemeli. Fenerbahçeli olsun olmasın bu filmi izleyen herkes; Ülkesinin ve milletinin geçmişiyle gurur duyup, bugünlere ne fedakarlıklarla geldiğimizi derinden hissedip, bu vatanın yarınlarına, bu milletin geleceğine daha da inançla, daha da güçlü bağlarla sarılacak.’ İfadelerini kullandı.

Onur AYDIN