İstanbul'da “Umut Denemesi” sergisi...

1980 yılında Gana’da doğan ve çocukluk yıllarını Gana’nın farklı bölgelerinde geçiren Kojo Marfo, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üslendiği “Umut Denemesi” adlı sergisi ile İstanbullu sanatseverlerle buluştu. İlhamını, doğup büyüdüğü coğrafyada edindiği deneyimlerden alan Ganalı sanatçı, Türkiye’de ilk kez sergi açtı. Sergiye İş ve cemiyet hayatından Adnan Polat, Hasan, Süleyman Kosif ve Aslı-Bora Pehlivanlar gibi çok sayıda sanatsever isim katıldı. Dünyanın pek çok yerinde alışılagelmiş ataerkil düzenin tam aksi anaerkil düzenin hâkim olduğu bir yerde büyüyen Marfo; insanların, eserlerinde Akan kültürünü ve Batı’da yaşadığı zorlukların bir yansımasını görmesini istiyor. Sanat anlayışının gelişmesi üzerinde Gana’da okul kütüphanesinde Batı sanatı ve Picasso ile tanışmasının büyük rol oynadığını söyleyen Marfo; sanatıyla insanlarla bir bağ kurarken eserlerinde kullandığı çeşitli stiller ve teknikler ile geleneksel Akan sanatına referanslar yaparak eşitsizlikler din, siyaset gibi toplumsal konulara vurgular yapıyor.

Onur AYDIN