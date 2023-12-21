Davetler

30. yıla özel kutlama...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri 30. yıl davetinde buluştu.

Giriş: 21 Aralık 2023 Perşembe
30. yıla özel kutlama...

Türkiye’nin alışveriş kültürüne bir simge kabul edilen ve İstanbul’un kalbinde yer alan Akmerkez, 30 yıllık yolculuğunu, iş, sanat, cemiyet ve moda dünyasından konukların katıldığı bir davet ile kutladı. Dün akşam gerçekleşen davete moda ve tasarım dünyasına yön veren markaların temsilcileri, tasarımcıları ile moda sektörünün önde gelen isimleri de katıldı. Şıklık, zarafet ve eğlencenin buluştuğu davette; Cem Hakko, Ümit-Cem Boyner, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Elif Dürüst gibi isimler hazır bulundu. Canlı müzik performanslarıyla renklenen davet, zarif piyano ve vokal akustik performanslar ile saksafon sanatçısının DJ altyapısıyla birleşerek sunduğu müzik şöleni, davetlilere keyifli bir gece yaşattı.


30.yıl davet

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Davetler 30. yıla özel kutlama...

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