Piyalepaşa'da özel açılış

Piyalepaşa İstanbul, sanat mekanlarına bir yenisini ekledi. Şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak’ın özgün çalışmalarına ev sahipliği yapacak Eylül Deniz Artist Studio, özel bir davetle Piyalepaşa'da açıldı. Açılışa iş insanı Adnan Polat ve Süleyman Kosif'de katıldı. Çıkardığı şiir kitaplarıyla dilin sınırlarını zorlayan sanatçı Eylül Deniz Çolak, tuvali aşan resim ve heykel işleriyle Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluştu. Üst katındaki ofis ile üretim ve yaşam alanı sağlayan atölye, galeri alanında ziyaretçileri karşılıyor. Sanatseverlerin tamamlanmış eserlerin yanı sıra eserlerin üretim aşamalarını takip edebilecekleri gibi atölye, bir alışveriş merkezinde yer alan ilk sanat atölyesi olma özelliği taşıyor.

Hakan YAĞCI