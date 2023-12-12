Davetler

Yılın en iyileri seçildi!

“Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye’de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 12 Aralık 2023 Salı
Yılın en iyileri seçildi!

Türkiye’de okurları ile buluşan Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı 9 Aralık Cumartesi günü, The Peninsula Istanbul’da gerçekleşti. Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından Allan Hakko, Serra Türker, Sibel-Ferruh Karakaşlı gibi önemli isimler bir araya geldi. Ödül törenine dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı. İstanbul Boğazı'nın kıyısında, tarihi yarımada manzarasına hakim benzersiz konumu ve şık atmosferinde, kokteyl resepsiyonu ile başladı. Akşam yemeği ile devam eden gecede heyecan ödül töreniyle doruğa ulaştı.

Yılın Kadınları Ödülleri Women of the Year Awards

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