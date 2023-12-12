"Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Giriş: 12 Aralık 2023 Salı
ALLAN HAKKO SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE ÖDÜL GECESİNDE...
SERRA TÜRKER VE MİNA TÜRKER ÖDÜL GECESİNDE BİRLİKTE POZ VERDİLER
SİBEL VE FERRUH KARAKAŞLI ÇİFTİ BİRLİKTE ÖDÜL GECESİNDE...
ISABELİ FONTANA VE ELLEN VON UNWERTH
Yılın en iyileri seçildi!
"Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
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