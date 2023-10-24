Avusturya'da yardım defilesi

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’le birlikte Viyana’da büyük bir yardım defilesi düzenledi. Modacının ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonunun sergilendiği muhteşem defilede 27 manken görev alarak, 500 seçkin davetliye, 82 yeni kreasyonu tanıttılar. Kutoğlu, defilenin sonunda, First Lady Katharina Nehammer’le birlikte podyuma çıkarak, yoğun alkış alarak birlikte konukları selamladılar. Nehammer, gecede tepeden tırnağa Kutoğlu tasarımlarını tercih etmişti. Daha önce de Avusturya Başbakanı’nın eşiyle, Türkiye’deki depremzedeler yararına da etkinlik gerçekleştiren Atıl Kutoğlu, bu kez kreasyonlarını Avusturya Kızıl Haçı yararına podyuma çıkardı. Modacının logosunu taşıyan tişörtlerin de satıldığı etkinlikte 150 bin Euro nun üzerinde yardım toplanması bekleniyor. Gala defilesine, Prensesler Camilla von Habsburg, Lila von Schwarzenberg, Martina von Hohenlohe, ve eski bakan Maria Rauch-Kallat gibi aristokrasi, politika, sanat ve iş çevrelerinden seçkin davetliler katıldılar.