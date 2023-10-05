Davetler

'İstanbul Turizm Fuarı' kapılarını açtı

Turizmin tüm renklerini bir araya getirme mottosu ile İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtı.

Giriş: 05 Ekim 2023 Perşembe
'İstanbul Turizm Fuarı' kapılarını açtı

Dünyada turizmin büyük oyuncuları İstanbul Turizm Fuarı’nda (İTF) bir araya geldi. 4 Ekim’de başlayan fuarın açılışını Wolrd Travel & Tourısm Council Regional Director Andrew Brown, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türk Hava Yolları Yurtiçi Satış Başkanı Aşkın Cantimur, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, K.K.T.C. Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Dream Project Ceo ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman yaptı. Fuarın etkinliğine turizmci iş insanları Mete ve Mert Vardar'da katıldı. Sanat ve bilim ikilisini kamu alanlarına taşıyan bir sanatçı kolektifi Quchh tarafından hazırlanan yapay zeka sergisi fuarın en dikkat çeken etkinliği oldu. 10 yıldır yapay zeka ile sanatı bir araya getiren ve dünyanın farklı yerlerinde sergilenen eserleri onlarca prestijli ödül alan Quchh, fuara özel bir sergi hazırladı.

Onur AYDIN

İstanbul Turizm Fuarı İstanbul Kongre Merkezi

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