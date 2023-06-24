Şık açılışa özel davet...

Sanitas Spa; Wellness lüks anlayışını ve misafirperverliğini konaklamada da hissettiren, Vakko Hotel and Residence Nişantaşı içerisinde hizmete başladı. VAKKO CEO’su Jaklin Güner ve Sanitas Spa Kurucusu Dr. Şebnem Akman Balta’nın ev sahipliğinde seçkin davetlilerin katıldığı açılışa özel bir davet gerçekleştirildi. İş ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı davette DJ Eva Vostroknutova da performans gösterdi. Açılışa cemiyet hayatı ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Katılımcılar arasında Hülya Kalyoncu, Pınar Hotiç, Meltem Demir, Arzu Kunt, Arzu Özal Ece Kıral yer aldı.