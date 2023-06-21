Davetler

İstanbul Modern mimarıyla buluştu

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 4 Mayıs’ta ziyarete açılan yeni binasını tasarlayan mimar Renzo Piano’yu ağırladı

Giriş: 21 Haziran 2023 Çarşamba
İstanbul Modern mimarıyla buluştu

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dünyanın önde gelen kültür sanat kurumları ve müzelerinin tasarımında imzası bulunan Renzo Piano’yla birlikte basın toplantısı düzenledi. İstanbul’a nitelikli bir mekân kazandırmak amacıyla yeniden tasarlanan müze binasının ziyaretçi odaklı bir anlayışla her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanımak üzere planlandığını vurgulayan Oya Eczacıbaşı, “Renzo Piano, müze mimarisinin günümüzdeki en önemli isimlerinden biri olarak İstanbul’a uluslararası sanat çevrelerinin dikkatini çekecek ve bu eşsiz kentin değerini yansıtacak bir müze binası kurma hayallerimize ortak oldu. Kendisiyle ilk kez Eylül 2014’te, Cenova’daki ofisinde bir araya geldik. İstanbul Modern’in geleceğine dair hayallerimizi anlattığımızda onun da en az bizim kadar heyecanlandığını görmek, umut ve mutluluk vericiydi” dedi. Yeni müze binasının tasarım sürecine ilişkin detaylar aktaran Renzo Piano ise şunları söyledi: “Bu bina Boğaz’ın sularından henüz su üstüne sıçramış bir deniz canlısı gibi. Yerçekimine meydan okuyarak yerden yükselen, böylece bir tarafındaki deniz manzarası ile diğer tarafındaki park ve tarihi Orta Çağ’a dayanan Galata bölgesi arasında şeffaflığıyla ilişki kuran bir bina yapmak istedik. Bakışı engelleyen hiçbir şeyin olmadığı, adeta havada asılı duran bir mekân tasarlayarak çoklu düzlemler oluşturduk. Basın toplantısının ardından özel davete Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem-Ümit Boyner ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer gibi çok sayıda iş dünyasından isim katıldı.

Onur AYDIN

İstanbul Modern OYAECZACIBAŞI Renzo Piano

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İstanbul Modern mimarıyla buluştu

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 4 Mayıs’ta ziyarete açılan yeni binasını tasarlayan mimar Renzo Piano’yu ağırladı
Davetler Sanat tutkunlarına 'Modern' davet

Modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern özel bir davetle cemiyet hayatının ünlü simalarını ağırladı.
Güncel Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu...

Anadolu kıyılarındaki arkeolojik zenginlikleri korumak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere çalışmalarını yürüten TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.

Güncel Özilhan şampiyonluğu kutladı

Yasemin Özilhan Anadolu Efes takımının şampiyonluğunu düzenenlenen coşkulu gecede kutladı.

Jet Set Roma'da gala...

'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filmi 'Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün dünya prömiyeri bazı aksiyon sahnelerinin çekildiği İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

Magazin Hattı Yeni dizayna tanıtım

Cemiyet hayatının ünlü isimleri özel etkinlikte buluştu.
Güncel Kupalı ziyaret...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'i kupayla ziyaret etti.
Magazin Hattı Sanat ve iş dünyası buluştu

Sanat ve iş dünyası buluştu Antalya’da düzenlenen dünya prömiyerinde bir araya geldi.
Güncel Babalar Günü'ne özel paylaşım...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Babalar Günü'nde yaptıkları paylaşımlarla babalarını andı.
Magazin Hattı Çifte kutlama!

Cemiyet hayatın tanınmış simaları, Ebru Çarıkçılar'ın, önceki akşam Beyoğlu'nda verdiği davet ile “Yaza Merhaba” dedi.

Magazin Hattı Yemekte buluştular...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yakın dostlarıyla yemekte buluştu.
Güncel İtalya'da keyifli tatil...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, tatil için soluğu İtalya'da aldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.