‘Merhaba Yaz’ partisi...

Boğaz’ın en eşsiz güzelliğine hâkim olan Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’un her sezon için özel lezzetler sunan restoranı Olea & The Bar’ın yaz sezonunu karşılamak için düzenlediği ‘Merhaba Yaz’ partisinde iş ve sanat dünyasından tanınmış simalar yer aldı. Davette konuklar Olea & The Bar’ın büyülü Boğaz manzarasına eşlik eden DJ eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Geç saatlere kadar devam eden davette konuklar, Olea & The Bar’ın birbirinden özel lezzetlerini ve kokteyllerini deneyimleme şansı buldu.