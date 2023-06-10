Davetler

‘Merhaba Yaz’ partisi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı

Giriş: 10 Haziran 2023 Cumartesi
‘Merhaba Yaz’ partisi...

Boğaz’ın en eşsiz güzelliğine hâkim olan Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’un her sezon için özel lezzetler sunan restoranı Olea & The Bar’ın yaz sezonunu karşılamak için düzenlediği ‘Merhaba Yaz’ partisinde iş ve sanat dünyasından tanınmış simalar yer aldı. Davette konuklar Olea & The Bar’ın büyülü Boğaz manzarasına eşlik eden DJ eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Geç saatlere kadar devam eden davette konuklar, Olea & The Bar’ın birbirinden özel lezzetlerini ve kokteyllerini deneyimleme şansı buldu.

Olea & The Bar parti yaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler ‘Merhaba Yaz’ partisi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı

Güncel İkinci bahar...

Boşandıktan sonra yeni bir yaşama başlayan iş dünyasından ünlü beyler, yeni hayat arkadaşlarıyla adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar
Davetler Bodrum sezonunu İstanbul'da açtılar

Cemiyet hayatının ünlü simaları İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Davetler Kutoğlu'ndan Viyana'da yardım defilesi

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in himayesinde, Türkiye’deki depremzede çocuklar yararına, Viyana’da gala defilesi düzenledi.
Güncel Babalara özel kutlama

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan; babaları, eşleri ve dedelerinin Babalar Günü'nü kutladılar.
Güncel Anne-kız Londra'da...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay annesi Adalet Ayaydın ile birlikte Londra'yı gezdi.
Güncel Doğada kısa bir mola...

Spor tutkunu ünlü simalardan Zeynep Üstünel ve Şebnem Çapa Belgrad Ormanı'n da birlikte meditasyon yaptılar.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Magazin Hattı Terasta eğlence...

İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, Frankie’nin terasında verilen davette eğlendi
Davetler Hanımları buluşturan davet

İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldiler.

Magazin Hattı Yeni koleksiyona şık tanıtım

Cemiyet hayatının moda tutkunu isimleri etkinlikle bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.