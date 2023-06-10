‘Merhaba Yaz’ partisi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı

Giriş: 10 Haziran 2023 Cumartesi

ÇİĞDEM ERKMAN, SUZAN SABANCI DİNÇER

ASLI-EDİP İLKBAHAR

SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI

ACLAN-SELDA ACAR

CHIARA DEROCCHI, ATASAY KAMER 

AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL

ÖMER-BEGÜM BALLI

CAN HAS, CELAL ÇAPA

‘Merhaba Yaz’ partisi...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı

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