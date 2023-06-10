İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı
Giriş: 10 Haziran 2023 Cumartesi
ÇİĞDEM ERKMAN, SUZAN SABANCI DİNÇER
ASLI-EDİP İLKBAHAR
SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI
ACLAN-SELDA ACAR
CHIARA DEROCCHI, ATASAY KAMER
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL
ÖMER-BEGÜM BALLI
CAN HAS, CELAL ÇAPA
‘Merhaba Yaz’ partisi...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı
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