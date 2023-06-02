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51. Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı.

Giriş: 02 Haziran 2023 Cuma
51. Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni 1 Haziran Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, üretimleriyle Türkiye çağdaş müziğine katkılarda bulunan besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu’ya, 2022 Aydın Gün Teşvik Ödülü 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam’a takdim edildi. Törenin ardından festivalin açılışını şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki, 2019-2023 Festival Açılış Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yaptı. Topluluk konserde son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki’ye eşlik etti. Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği tören İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “İKSV olarak, Cumhuriyetimizin bu büyük yıldönümünü, yaşama ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir festivalle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yılın zengin programında yer alan eserlerin 6’sı, İKSV’nin desteğiyle, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine bestelendi. Güncel kültür-sanat üretimine katkılarımızı sürdürmek, sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Her zaman festivalin başkahramanları arasında gördüğümüz gençlere alan açmaya da devam ediyoruz. Genç yetenekleri destekliyor, ücretsiz hafta sonu konserleriyle her yaştan müzikseverin hayatına klasik müziğin renklerini dahil ediyoruz. 51. İstanbul Müzik Festivali’ne katkıları için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, değerli işbirlikleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, festivalimize destekleri için, başta ilk yıldan bu yana yanımızda olan Festival Sponsoru Borusan Holding olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, ilgileri için izleyicilerimize, Lale Kart üyelerimize, sanatçılara ve topluluklara gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum,” dedi. Festival sponsoru Borusan Holding adına teşekkür plaketini alan Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş konuşmasında, “İlk notadan itibaren destekçisi olduğumuz ve bir İstanbul Klasiği haline gelen, İstanbul Müzik Festivali’nin 51. yılında da birlikte olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Onur AYDIN

İstanbul Müzik Festivali Atatürk Kültür Merkezi Bülent Eczacıbaşı İKSV

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