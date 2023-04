Bodrum'da sezon, Rally Bodrum ile açıldı!

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi gören start seremonisi ile başladı. Start seremonisine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katılım gösterdi. Start seremonisi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu'nun yapmış olduğu konuşmalar ile başladı. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Duja Hotels, VST Tour, Çözüm Ortağı, Oasis Bodrum, Noa Enerji, BESİAD, OYDER katkılarıyla ve 69 otomobil ile 138 sporcunun katılımıyla düzenlenen rallide genel klasmanda ilk üç dereceyi paylaşan sporculara Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından tasarlanan amfora şeklindeki özel kupalar takdim edildi. Organizasyonu değerlendiren Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu "Petrol Ofisi 2023 Maxima Ralli Şampiyonası’nın Bodrum’da düzenlenen ilk yarışında, kelimenin tam anlamıyla tozu dumana katan bir heyecana tanık olduk. Türkiye spor turizmi ve ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlayacağına inandığımız ralli sporunun Türkiye’deki en kapsayıcı organizasyonunun sponsoru olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, gelecek parkurları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle TOSFED’e ve organizasyonda tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Zorlu yarışın genel klasman birincisi GP Garage My Team adına yarışan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı Be Premium Hotel’de gerçekleşen finiş seremonisinde ödüllerini TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan aldılar. Rallinin genel klasman ikincisi BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay Petrol Ofisi grubu Pazarlama Direktörü Sinan Türkseven’den, genel klasman üçüncüsü ve Sınıf 3 birincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ise Duja Bodrum Genel Müdürü Alaattin Ünlü’den ödüllerini aldılar. Otomobil sporlarında 48 yılı geride bırakan Serdar Bostancı adına D Karaca Ahşap tarafından tasarlanan özel ödülü yarışın master kategori birincisi Uğur Soylu-Şener Güray bu özel ödülü Serdar Bostancı’dan aldılar.

Hakan YAĞCI