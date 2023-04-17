Bodrum'da sezon, Rally Bodrum ile açıldı!

Rally Bodrum, 2023 sezonunun ilk ralli etkinliğini önceki gün adrenalin tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Giriş: 17 Nisan 2023 Pazartesi

EREN ÜÇLERTOPRAĞI, MEHMET ABBASOĞLU, VOLKAN IŞIK

NİSA ERSOY

ÇİÇEK GÜNEY, ERKAN GÜRAL

MEHMET ABBASOĞLU

ALADDİN ÜNLÜ

BURCU ÇETİNKAYA

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Bodrum'da sezon, Rally Bodrum ile açıldı!

Rally Bodrum, 2023 sezonunun ilk ralli etkinliğini önceki gün adrenalin tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

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