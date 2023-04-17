Rally Bodrum, 2023 sezonunun ilk ralli etkinliğini önceki gün adrenalin tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirdi.
Giriş: 17 Nisan 2023 Pazartesi
EREN ÜÇLERTOPRAĞI, MEHMET ABBASOĞLU, VOLKAN IŞIK
NİSA ERSOY
ÇİÇEK GÜNEY, ERKAN GÜRAL
MEHMET ABBASOĞLU
ALADDİN ÜNLÜ
BURCU ÇETİNKAYA
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Bodrum'da sezon, Rally Bodrum ile açıldı!
Rally Bodrum, 2023 sezonunun ilk ralli etkinliğini önceki gün adrenalin tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirdi.
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