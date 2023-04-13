Davetler

Göz kamaştıran mücevherler...

Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, “Begüm’s Botanical Garden” koleksiyonunun yeni üyelerini özel bir davet ile tanıttı.

Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe
Göz kamaştıran mücevherler...

Benzersiz mücevherlerin tasarımcısı Begüm Kıroğlu, en sevilen koleksiyonlarından “Begüm’s Botanical Garden” koleksiyonunun yeni üyelerini özel bir davet ile tanıttı. Begüm Kıroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen davete Bettina Hakko, Pınar Sabancı, Feryal Gülman, Serra Türker, Burcu Şendir'de katıldı. Davette, Buse Bayraktar Üçer’in sahibi olduğu Ribbon Flowers iş birliği ile Begüm’s Botanical Garden koleksiyonunda ilham alınarak hazırlanan çiçek atölyesinde konuklar çiçeklerin dilinden kişiye özel hazırlanan broşlar ile baharı karşıladılar.

Onur AYDIN

Begüm Kıroğlu Begüm’s Botanical Garden

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