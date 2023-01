Kayak koleksiyonuna lansman...

Knitss Après Ski koleksiyonu cemiyetin ünlü simalarından tam not aldı. Çağdaş triko markası KNITSS’in Après Ski koleksiyon lansmanı, Knitss Kurucusu ve Kreatif direktörü Duygu Boz ile Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliğinde Swissotel The Bosphorus Chalet’e de gerçekleşti. Lansmana aralarında; Feryal Gülman, Şebnem Çapa, Aslı Şen, Arzu Kunt da bulunduğu cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Kayak sonrası konseptinin mekân atmosferine yansıtıldığı davette, koleksiyonda yer alan tasarımlar sergilendi. Knitss’in Après Ski koleksiyonu kayak sonrası stiline şıklık katan tasarımlarıyla davetlilerden tam not aldı. Davete, Après Ski tasarımları ile katılan konuklar, tarzlarıyla göz doldurdu.