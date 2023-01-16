Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları davette özel kayak koleksiyonunu incelediler.
Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi
FERYAL GÜLMAN
ASLI ŞEN
ŞEBNEM ÇAPA
ARZU KUNT
ÖZLEM AVCIOĞLU
BATYA KEBUDİ
Kayak koleksiyonuna lansman...
Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları davette özel kayak koleksiyonunu incelediler.
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