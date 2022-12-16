Davetler

Hoş kokulu davet!

iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri gelenekselleşen yılbaşı davetinde buluştu.

Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma
Hoş kokulu davet!

Ev Kozmetiği ve Kurumsal Kokulandırma alanında yaptığı çalışmaların ardından Holistik Güzellik ürünleriyle de farkını ortaya koyan Fiolas, Galataport İstanbul’da gerçekleştirdiği ve gelenekselleşen yılbaşı davetinde iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu ve Begüm Özer ev sahipliğinde gerçekleşen davet ve mağaza dekorasyonu tüm katılımcılardan tam not aldı. Yeni yıl heyecanıyla birlikte Galataport’taki yeni mağazasının sevincini misafirleriyle paylaşan Fulya Gündoğdu davet boyunca misafirleriyle özenle ilgilenerek markasını ve Yılbaşı için özel olarak tasarladığı ürünlerini tanıttı.

yılbaşı Fiolas

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