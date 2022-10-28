Cumhuriyet coşkusuna görkemli balo!

Cumhuriyet'in 99'uncu yılını, eşsiz manzarası ve büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Sait Paşa Avlusu’nda gerçekleşen Cumhuriyet Balosunu ile kutladı. Tarihi dokusundan ilham alan modern İstanbul çehresini yansıtan Sait Paşa Avlusu’nda hayata geçen Cumhuriyet Balosu iş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy, Müge Tezman Sırmabıyık, Ece Kıral, Arzu Kunt, Hülya kalyoncu, Özge Argüder Sander-Semih Sander, Arzu Özal da katılım gösterdi. Six Senses Kocataş Mansions’da gerçekleşen Cumhuriyet Balosu aynı zamanda davetlilere duygusal anlar yaşattı.