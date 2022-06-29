Davetler

Bağımsızlık Günü'ne kutlama...

ABD'nin Bağımsızlık Günü İstanbul'da özel bir davetle kutlandı.

29 Haziran 2022 Çarşamba
Bağımsızlık Günü'ne kutlama...

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki kutlamada İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya geldi. ABD'nin milli günü ve resmi tatili olan bu tarih, İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'nun bahçesinde kutlanırken, gecede bir araya gelen konuklar sohbet etmeyi de ihmal etmediler. Tarihi günde Amerika Büyükelçisi Jeff L. Flake de konuklara geldikleri için teşekkür ederek günün anlam ve önemine özel bir konuşma gerçekleştirdi. Özcan-Aylin Tahincioğlu, Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun, Ali Sabancı gibi seçkin isimler davetin önde gelen simalarındandı.

Ferit TUĞLUK

Bağımsızlık Günü ABD istanbul

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