Bağımsızlık Günü'ne kutlama...

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki kutlamada İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya geldi. ABD'nin milli günü ve resmi tatili olan bu tarih, İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'nun bahçesinde kutlanırken, gecede bir araya gelen konuklar sohbet etmeyi de ihmal etmediler. Tarihi günde Amerika Büyükelçisi Jeff L. Flake de konuklara geldikleri için teşekkür ederek günün anlam ve önemine özel bir konuşma gerçekleştirdi. Özcan-Aylin Tahincioğlu, Esra Eczacıbaşı-Murat Coşkun, Ali Sabancı gibi seçkin isimler davetin önde gelen simalarındandı.

Ferit TUĞLUK