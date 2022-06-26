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Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananları, COVID salgınında geliştirdikleri aşıyla milyonlarca hayatı kurtaran BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

26 Haziran 2022 Pazar
Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...

Öncü ve örnek olma ilkesiyle hareket eden, attığı her adımda ülkemizin geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği “Vehbi Koç Ödülü” kapsamında zamanın ruhunu okuyan yeni bir ödül kategorisi başlattı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilkini hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin kazandı. Doğrudan insan hayatında etki yaratan, küresel ya da bölgesel ölçeği ve kapsamı ile insanlığa dair büyük potansiyeli ortaya çıkarıp hayatın akışını olumlu değiştiren ve böylece yaşam kalitesinin artmasını sağlayan kişileri ödüllendiren Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilki, Vehbi Koç Vakfı kurumu olan Koç Üniversite’nde düzenlenen törenle sahibini buldu. Törene Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, Koç Holding üst düzey yöneticileri ve davetliler katıldı. Törende BioNTech Kurucu Ortağı ve Tıbbi Operasyonlar Başkanı Prof. Dr. Özlem Türeci ve BioNTech Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Uğur Şahin’in bilimsel çalışmaları hakkında kısa bir film yayınlanırken, Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını takdim etti.

TÜRECİ: ÖDÜLÜN BİRÇOK İNSANA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUZ

Törende açıklama yapan Prof. Dr. Özlem Türeci, "Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azimle ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfı'nı, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz."

ŞAHİN: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TIPLA İNSANLIĞI KURTARMAYI BAŞARDIK

Prof. Dr. Uğur Şahin ise konuşmasında, insani konulara verdiği katkılardan dolayı Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizlere ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemediğimiz sorulduğunda çok mutlu olduk. Özlem’in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum. En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıpla insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: ‘Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz."

Ferit TUĞLUK



Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü Biontech Özlem Türeci Uğur Şahin

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