Bodrum'da özel davet...

Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya’nın ortak projesi olarak hayata geçen ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen’in fotoğraflarının yer aldığı “Deep Passion Misunderstood/Rebirth” fotoğraf kitabı Zai Bodrum’da düzenlenen kitap ve sergi lansmanı ile sanatseverlerle buluştu. Açılışa iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Kitap tanıtımının yapıldığı gecede piyanist İklim Tamkan ve opera sanatçısı Senem Demircioğlu eşsiz performanslarıyla sahne alırken oyuncu Dolunay Soysert de muhteşem anlatımıyla kitaba hayat verdi. Zai Bodrum’da 25 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak kitap sergisi ücretsiz olarak gezilebilecek.

Onur AYDIN