Alışveriş etkinliğinde özel koleksiyon!

Koton’un İlkbahar-Yaz 2022 sezonuna özel hazırlanan Skirtly Yours by Melis Ağazat Koleksiyonu, Tomtom Design Week’te gerçekleşen bir alışveriş etkinliğiyle moda tutkunlarıyla buluştu. Tomtom Kırmızı Bina'da yapılan etkinlikte, ziyaretçiler alışveriş ve modanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve deneyimli moda direktörü Melis Ağazat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler de yalnız bırakmadı. Davete Arzu Sabancı, Melisa Tapan, Hülya Eltemur gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen davette konuklar, sezonun retro ve 60’lar trendini Skirtly Yours by Melis Ağazat koleksiyonu üzerinde inceledi.

Ferit TUĞLUK