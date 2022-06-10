Alışveriş etkinliğinde özel koleksiyon!

Melis Ağazat yeni koleksiyonu Skirtly Yours by Melis Ağazat'ı alışveriş etkinliğiyle moda tutkunlarıyla buluşturdu.

10 Haziran 2022 Cuma

ETKİNLİĞİN EV SAHİPLERİNDEN GÜLDEN YILMAZ VE TASARIMCI MELİS AĞAZAT ARZU SABANCI İLE BİR ARAYA GELDİ.

ARZU SABANCI YENİ KOLEKSİYONU ETKİNLİKTE İNCELEDİ.

TASARIMCI MELİS AĞAZAT GENÇ SOSYETİK MELİSA TAPAN İLE BİRLİKTE KOLEKSİYONU İNCELEDİ.

MELİS AĞAZAT, EDVİNA SPONZA'YA ALIŞVERİŞİNDE YARDIMCI OLDU.

MELİS AĞAZAT, AYŞEGÜL HOTİÇ, IŞIN GÖRMÜŞ VE GÜLDEN YILMAZ

HÜLYA ELTEMUR ETKİNLİKTE ALIŞVERİŞ YAPTI.

GÜLDEN YILMAZ, MELİS AĞAZAT

MELİS AĞAZAT VE ECE NAYMAN

GENEL

Alışveriş etkinliğinde özel koleksiyon!

Melis Ağazat yeni koleksiyonu Skirtly Yours by Melis Ağazat'ı alışveriş etkinliğiyle moda tutkunlarıyla buluşturdu.

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Alışveriş etkinliğinde özel koleksiyon!

Melis Ağazat yeni koleksiyonu Skirtly Yours by Melis Ağazat'ı alışveriş etkinliğiyle moda tutkunlarıyla buluşturdu.

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