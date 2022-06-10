MELİS AĞAZAT, EDVİNA SPONZA'YA ALIŞVERİŞİNDE YARDIMCI OLDU.
MELİS AĞAZAT, AYŞEGÜL HOTİÇ, IŞIN GÖRMÜŞ VE GÜLDEN YILMAZ
HÜLYA ELTEMUR ETKİNLİKTE ALIŞVERİŞ YAPTI.
GÜLDEN YILMAZ, MELİS AĞAZAT
MELİS AĞAZAT VE ECE NAYMAN
GENEL
Alışveriş etkinliğinde özel koleksiyon!
Melis Ağazat yeni koleksiyonu Skirtly Yours by Melis Ağazat'ı alışveriş etkinliğiyle moda tutkunlarıyla buluşturdu.
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