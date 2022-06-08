Yeni koleksiyona özel davet...

Ece Nayman tarafından günlük hayatın akışına renk katmayı seven kadınlar için tasarlanan Ace Nayman, sokak stilini konfor ve eğlenceyle buluşturdu. Cesur ve dikkat çekmekten kaçınmayan kadınlar için yaratılan markanın İlkbahar Yaz 2022 koleksiyonu Ece Nayman’ın "Ace House” adını verdiği ofisinde renkli bir davetle tanıtıldı. Renkler ve özgün desenler, yüksek kalite kumaşlar ve aksesuarlar harmanlanarak modern sokak stiline dönüşerek Ece Nayman’ın hem kişisel tarzını hem de Londra’daki eğitimini ve orada yaşadığı yıllarda ilham aldığı Londra sokak stilini yansıtmaktadır. “Rave Flowers” koleksiyonu denim’den trikoya, spor giyimden beachwear’a uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Aytül Ayke Studio’nun organize ettiği davete Berrin Zorlu, Figen Kıral, Aslışah Alkoçlar Demirağ gibi isimler katıldı.

Hakan YAĞCI