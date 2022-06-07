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50. İstanbul Müzik Festivali...

Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.

07 Haziran 2022 Salı
50. İstanbul Müzik Festivali...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni ve konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kesintisiz olarak seyirciyle buluştuğu yarım asırlık tarihinde Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, verdiği eser siparişleriyle şimdiye kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu, teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genç sanatçıyı destekledi. 50. yılında temasını “İstanbul” başlığıyla şehre adayan festival, 24 Haziran’a kadar 16 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı konuk edecek. Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği 50. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “İstanbul Müzik Festivali, ellinci kez ilk alkışlarını alıyor. İstanbul, farklı mekânlarıyla ellinci kez festivalini kucaklıyor. Vakfımızın 1973’te düzenlediği ilk İstanbul Festivali, sanatseverler için dünyaya açılan bir pencereydi. Festival henüz ilk yılında dünya prömiyerlerine, özel projelere ev sahipliği yapmıştı. İlk festivalde oluşturduğu bu çizgiyi güçlendirerek sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı, geçtiğimiz elli yıl boyunca dünyanın dört bir yanından klasik müziğin önde gelen isimlerini İstanbul Müzik Festivali’nde bir araya getirdi. Elli yıl boyunca saygın konumunu korurken aynı zamanda sürekli olarak kendini yeniledi, yenilikçi, yaratıcı programlar sundu. Festivalimiz başarılarıyla ve topladığı övgülerle bize gurur verirken biz de bu gururu izleyicilerimizle, sanatçılarla ve katkılarıyla festivalimizin sürekliliğini sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaştık. Başta elli yıldır bizi destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile festival sponsorumuz Borusan Holding olmak üzere festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum,” dedi.

Ferit TUĞLUK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. İstanbul Müzik Festivali Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı

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