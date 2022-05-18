Davetler

Sanatseverleri buluşturan sergi!

Sanatçı Mahmut Celayir, "Gölgenin İzinde” sergisiyle sanatsaverleri ağırladı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba
Sanatseverleri buluşturan sergi!

Bir sanat galerisine dönüştürülen Pera Palace Hotel/Galata Fuaye ilk olarak "Gölgenin İzinde” sergisi ile ülkemizin duayen sanatçısı Mahmut Celayir’i ağırladı. Sergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı Süleyman Orakçıoğlu ile eşi Ahu Orakçıoğlu katıldı. Duayen sanatçı Mahmut Celayir'in bu sene başında sanatseverlere sunduğu "Peykerun" Retrospektif Sergisi'nden seçili eserlerin yanı sıra, en son üretimlerinin de izleyici ile buluştuğu "Gölgenin İzinde / Tracing the Shadow" solo sergisi sanatçının 1977 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında açmış olduğu kişisel sergilerden sonuncusu; bir nevi mini retrospektif sergi olma özelliği taşıyor.

Hakan YAĞCI

Mahmut Celayir Gölgenin İzinde Ekrem İmamoğlu Süleyman Orakçıoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Piyalepaşa'da yeni sanat rotası!

İstanbul'un yeni sanat rotası Piyalepaşa İstanbul Sanat Meydanı kapılarını açtı.
Davetler “Sanatla Yaşayan Mobilyalar” daveti...

Tuğçe Eyilik Vardar mobilya tasarım markasının 2022 Özel Yaz Koleksiyonu ve Müze Evliyagil sanat eserlerinden oluşan seçkileri özel bir etkinlikte beğeniye sundu.

Davetler Sanatseverleri buluşturan sergi!

Sanatçı Mahmut Celayir, "Gölgenin İzinde” sergisiyle sanatsaverleri ağırladı.

Magazin Hattı Sektörün 'en'lerine ödül...

İş, sanat, sağlık, mücevher ve turizm gibi önemli sektörlerin en başarılı isimleri dün gece gerçekleşen törenle ödüllendirildi.

Davetler Peker'den özel koleksiyon!

Modacı Nihan Peker 2022 Gelinlik Koleksiyonunu Pera Palace’da gerçekleştirilen koleksiyon sunumuyla moda tutkunlarının beğenisine sundu.
Magazin Hattı Özel açılış...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları estetik kliniğinin açılışında bir araya geldi.

Magazin Hattı Sürmeli’ye “Yılın İş İnsanı” ödülü!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli “Yılın İş İnsanı” ödülünün sahibi oldu.
Magazin Hattı Mis kokulu davet!

Aybala ve Mislina Tarhan’ın kurucusu olduğu kozmetik markası özel bir etkinlikle misafirlerini ağırladı.

Güncel 60 milyonluk tazminatı Yargıtay bozdu...

Yargıtay, Gülman Şirketler Grubu’nun sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman’ın yılan hikâyesine dönen boşanma davasını onadı. Ancak Kemal Gülman’ın 60 milyon liralık tazminata itirazını haklı bulan Yargıtay, davayı tazminat yönünden bozdu.

Davetler Moda tutkunları buluştu!

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri moda davetinde bir araya geldi.

Güncel Şen'e Onur Madalyası!

Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Adnan Şen'e Ellis Adası Onur Madalyası verildi.
Magazin Hattı Müzik dolu açılış...

Müzik ve iş dünyasının önde gelen isimleri açılışta bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.