Sanatseverleri buluşturan sergi!

Bir sanat galerisine dönüştürülen Pera Palace Hotel/Galata Fuaye ilk olarak "Gölgenin İzinde” sergisi ile ülkemizin duayen sanatçısı Mahmut Celayir’i ağırladı. Sergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı Süleyman Orakçıoğlu ile eşi Ahu Orakçıoğlu katıldı. Duayen sanatçı Mahmut Celayir'in bu sene başında sanatseverlere sunduğu "Peykerun" Retrospektif Sergisi'nden seçili eserlerin yanı sıra, en son üretimlerinin de izleyici ile buluştuğu "Gölgenin İzinde / Tracing the Shadow" solo sergisi sanatçının 1977 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında açmış olduğu kişisel sergilerden sonuncusu; bir nevi mini retrospektif sergi olma özelliği taşıyor.

Hakan YAĞCI