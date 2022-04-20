Kültürel Dönüşüm Derneği'nden iftar daveti...

Türkiye'de ve global ölçekte yaşanan önemli olayların sonucunda ortaya çıkan kültürel değişimlerin, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini ve çözümlerini araştırmayı amaçlayan Kültürel Dönüşüm Derneği iftar daveti verdi. Ajia Otel'de gerçekleşen iftar davetine cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Dernek Başkanı Zafer Kozanoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetinde konuklar ezan saatine kadar bol bol sohbet ettiler. Ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte masalarına geçen davetliler, hep birlikte iftarlarını açtılar. Davete başkan yardımcısı Berrin Zorlu, Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül gibi cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Onur AYDIN