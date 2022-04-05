Davetler

TODEV’le anlamlı işbirliği!

TODEV ve Kütahya Porselen, Ressam İsmail Acar imzalı “Mavi Yalnızlık” fincan serisini Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde davetlilerine tanıttı.

05 Nisan 2022 Salı
TODEV’le anlamlı işbirliği!

TODEV ve Kütahya Porselen işbirliğiyle oluşturulan projede, Ressam İsmail Acar, “Mavi Yalnızlık” fincan serisini Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde davetlilerine tanıttı. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli davette konuşma yaptı.“Otizm farkındalığını hep beraber bir kez daha dile getirelim istedik. Mavi Yalnızlık serisinin gelirini otizmli ailelere destek olarak sunacağız. Tüm olumsuz şartlara rağmen, kalabalıklar içinde eğilmeden, dimdik duran otizmli çocukların ailelerinin yaşadıkları sıkıntıların farkındayız. Anlayış ve hassasiyet gösterilmediği durumlarda aileler, çocukları evlerinden çıkartma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Biz ne kadar onları kendi evladımız gibi görüp kanat gerersek çocuklarımız kendilerini daha mutlu, huzurlu hissedecekler.” dedi. İş insanı Kütahya Poeselen Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Güral Gür'de özel günde davetliler arasında yer aldı.“Sosyal sorumluluk projelerine kapım her zaman sonuna kadar açık” diyerek sözlerine başlayan Ressam İsmail Acar, bu projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TODEV kütahya porselen İsmail Acar Mavi Yalnızlık Dünya Otizm Farkındalık Günü

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