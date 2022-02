Yeni koleksiyona özel davet!

2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu Four Seasons Hotel Bosphorus’da gerçekleştirdiği lansman ile tanıtan Mizalle, yeni koleksiyonunu moda severlerle buluşturdu. 2022 ilkbahar yaz koleksiyonlarını paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyen Mizalle Yönetim Kurulu Başkanı M. Eymen Saraç; “Birbirinden farklı koleksiyonlarımız, üreten, hayatın ve iş yaşamının her alanında olan, sosyal yaşamı aktif , bilgi ve tecrübesi ile yaşayan kadınlara yönelik olarak tasarlandı. Bu sezon Mizalle kadını pozitif, doğal, sakin, kendinden emin, merak uyandıran, ilham verici ve modern koleksiyonlarımızdan ihtiyaca uygun ürünleri tarzlarına uygun olarak kombinleyebilecek” dedi. Her koleksiyonunda kadınların aradığı şıklığı farklı formlarda sunan markanın özel davetine iş ve cemiyet hayatından birçok tanınmış sima katıldı. Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'da davette koleksiyonları yakından inceledi.

Onur AYDIN