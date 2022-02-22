Yeni koleksiyona özel davet!

MODASEVERLERİN İLGİYLE YENİ KREASYONLARINI BEKLEDİĞİ MIZALLE İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONUNU MARKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYMEN SARAÇ'IN ÖZEL DAVETİYLE TANITILDI. KOLEKSİYONU GÖRMEYE İŞ İNSANI ALİ KOÇ'DA GELDİ.
ÖZEL DAVETE TEKNEYLE GELEN KOÇ HOLDİNG BİLGİ GRUBU BAŞAKANI VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'U MIZALLE YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYMEN SARAÇ KARŞILADI.
EYMEN SARAÇ
NERGİS PEKUYSAL DAVETTE KREASYONLARI TEK TEK İNCELEDİ.
MODA TUTKUNU İPEK KÖSE İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONUNDAN TASARIMLARA İLGİ GÖSTERDİ.
BURCU ŞENDİR
ARZU KUNT
SERAP SARI
BEGÜM ÖZER
GENEL
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