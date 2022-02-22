Yeni koleksiyona özel davet!

Modaseverlerin ilgiyle yeni kreasyonlarını beklediği Mizalle, İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu görkemli davetiyle beğeniye sundu.

22 Şubat 2022 Salı

MODASEVERLERİN İLGİYLE YENİ KREASYONLARINI BEKLEDİĞİ MIZALLE İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONUNU MARKANIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYMEN SARAÇ'IN ÖZEL DAVETİYLE TANITILDI. KOLEKSİYONU GÖRMEYE İŞ İNSANI ALİ KOÇ'DA GELDİ.

ÖZEL DAVETE TEKNEYLE GELEN KOÇ HOLDİNG BİLGİ GRUBU BAŞAKANI VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'U MIZALLE YÖNETİM KURULU BAŞKANI EYMEN SARAÇ KARŞILADI.

EYMEN SARAÇ

NERGİS PEKUYSAL DAVETTE KREASYONLARI TEK TEK İNCELEDİ.

MODA TUTKUNU İPEK KÖSE İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONUNDAN TASARIMLARA İLGİ GÖSTERDİ.

BURCU ŞENDİR

ARZU KUNT

SERAP SARI

BEGÜM ÖZER

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Yeni koleksiyona özel davet!

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