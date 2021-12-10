İlk mağazada yılbaşı heyecanı!

Her zaman doğal ve sürdürülebilir ürünlerin önemini vurgulayarak doğaya saygısını gösteren Fiolas, Ev Kozmetiği ve Holistik Güzellik ürünlerinin yanında Kurumsal Kokulandırma çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Markanın kurucusu Fulya Gündoğdu ev sahipliğinde gerçekleşen davet ve mağaza dekorasyonu tüm katılımcılardan tam not aldı. Yeni yıl heyecanı ile birlikte Galataport’ taki yeni mağazasının sevincini misafirleriyle paylaşan Fulya Gündoğdu davet boyunca misafirleriyle özenle ilgilenerek markasını ve Yılbaşı için özel olarak tasarladığı ürünlerini tanıttı. Dj performansı eşliğinde şık sunumlu ikramlar eşliğinde gerçekleşen davette misafirler keyifli geçirdikleri vakitle birlikte sevdikleri için yılbaşı hediyesi alışverişi de yaptılar. Marka etkinlik gününde elde ettiği gelirin bir kısmını Türk Kalp Vakfı’na bağışlayarak kalp hastalıklarına da dikkat çekti. Davete katılan isimler arasında Ahu Orakçıoğlu, Emel Ayaydın, Figen Kıral, Suzan Toplusoy, Meral Kosif, Şule Argüder, Neşe Sert, Tuba Develi gibi isimler yer aldı.

Onur AYDIN