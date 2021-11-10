Beyoğlu'nda 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'...

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” özel gala gecesiyle başladı. Açılış Resepsiyonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi. Gecede Türk sinema ve dizi dünyasının ünlü oyuncuları, Türk dünyasından meslektaşlarıyla bir araya geldi. Festival kapsamında düzenlenen açılış resepsiyonu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz’ın yanı sıra önemli yapımcılar ve ünlü oyuncular ile iş ve cemiyet dünyasından yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ayrıca Kazakistan’ın en önemli yapımlarından Tomris filminin yönetmeni Akan Satayev, başrol oyuncusu Almira Krikova, Özbek oyuncu Sitora Farmonava, Özbekistan Sinema Ajansı Başkanı Firdavs Fridunovich Abdukhalikov, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi eserlerinden birçok sinema uyarlaması olan Kırgızistan’ın önemli şahsiyeti Cengiz Aytmatov’un kızı Şirin Aytmatov’un yanı sıra katılımcı ülkelerden ünlü yapımcı, yönetmen ve oyuncular da davetliler arasında yer aldı.

Onur AYDIN